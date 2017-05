Midland Bulldog baseball advances to the area round playoff.

This weekend they beat El Paso El Dorado in the 2-6A Bi-District Round.

Game 2

Bulldogs: 3

El Paso El Dorado: 2

Stats

Jaxon Hallmark: (WP) (7.0 IP) (0 ER)

Tyler Wade: (2-2) (2 RBI)

Game 3

Bulldogs: 5

El Paso El Dorado: 0

Stats

Ryan Culp: (WP) (0 ER) (3 H)

