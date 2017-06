The Odessa High Lady Broncho Softball team beat El Paso Eastwood in the 2-6A Bi-District Playoff.

Game 2 Final Score

Lady Bronchos: 14

El Paso Eastwood: 1

Stats

Sierra Camacho: (WP) (7.0 IP) (0 ER)

Hailey Prentice: (3-4) (7 RBI)

