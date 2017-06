The Midland High Lady Bulldog Softball Team swept El Paso Montwood in the 2-6A Bi-District Playoffs.

Game 2 Final Score

El Paso Montwood: 9

Lady Bulldogs: 10

Stats

Taylor Connor: (2-3)

Deandra Allen: (WP) (6.0 IP) (7 ER)

