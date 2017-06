Midland RockHound pitchers Corey Walter and Brandon Mann combined for a two hit shutout Monday versus the Corpus Christi Hooks.

Final Score

Hooks: 0

RockHounds: 9

Stats

Corey Walter: (WP) (5.0 IP) (0 ER) (2 H)

Brandon Mann: (4.0 IP) (0 ER) (0 H)

Viosergy Rosa: (2-5) (4 RBI)

RockHounds record improves to 8-9.

