Lady wranglers stay perfect in conference action

Lady wrangler softball sweeps Frank Phillips College in Sundays double header.

Game 1

Odessa College: 17

Frank Phillips College: 3

Stats

Anela Lopez: (2-3) ( 4 RBI)

Vanessa Muro: ( 3-4) (1 RBI)

Angelica Lopez: (3-4) (3 RBI)

Vanessa Garcia: (WP) (5 IP) (3 ER)

Game 2

Odessa College: 19

Frank Phillips College: 4

Stats

Angelica Lopez: (3-5) (4 RBI)

Elizabeth Hickman: (2-4) (4 RBI)

Dani Leitha: (WP) (5 IP) (2 ER) (0 BB)

Lady wranglers are now 8-0 in conference action.



