Wranglers improve to 24-3 after Friday's double header sweep of New Mexico Military Institute.

Game 1:

Wranglers:8

NMMI:7

Matthew Brodt: (WP) (3 IP) (1 ER)

Kyler Castillo: (3-5) (3 RBI)

Game 2:

Wranglers: 12

NMMI: 3

Connor Queen: (WP) (7 IP) (2 ER) (8 SO)

Kyler Castillo: (3-4) (2 RBI)

Copyright 2017. KWES. All rights reserved.