Wednesday was the first day of the 2016 Byron Johnston Holiday Classic.

]Final Scores:

Odessa High Bronchos : 70

Hereford :49

Permian Panthers:59

Plainview: 61

Midland Lee Rebels:45

San Angelo Central: 66

Midland Lee Lady Rebels:56

Bushland: 54

Midland Classical Lady Knights:51

Plainview: 62

